Ansprechpartner für Reiserückkehrer: Ich komme aus einem Corona-Risikogebiet zurück - wo muss ich mich melden?

Wer sich in seinem Urlaub (oder aus anderen Gründen) in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich 14 Tage lang in Quarantäne zu begeben - und sich bei seiner Einreise nach Baden-Württemberg unverzüglich bei seiner Wohnsitzgemeinde zu melden. Nur wo genau?

Damit Sie nicht lange suchen müssen, haben wir für den Rems-Murr-Kreis alle Ansprechpartner inklusive Kontaktmöglichkeiten alphabetisch nach Gemeinden aufgelistet:

Alfdorf

Herr Fauth

Telefon: 07172 309-16

Mail: fauth@alfdorf.de

Frau Schmidt (Vertretung)

Telefon: 07172 309-27

Mail: schmidt@alfdorf.de

Frau Strampfer (Vertretung)

Telefon: 07172 309-24

Mail: strampfer@alfdorf.de

Allmersbach im Tal

Frau Rall

Telefon: 07191 3530-19

Mail: prall@allmersbach.de

Herr Strobel

Telefon: 07191 3530-14

Mail: jstrobel@allmersbach.de

Althütte

Herr Sturm

Telefon: 0 71 83 9 59 59

Mail: jan.sturm@althuette.de

Aspach

Herr Sweeney

Telefon: 0 7191 212-17

Mail: philip.sweeney@aspach.de

Auenwald

Herr Schmidt

Telefon: 07191 5005-11

Mail: schmidt@auenwald.de

Backnang

Rechts- und Ordnungsamt

Telefon: 07191 894-217

Mail: rechts-ordnungsamt@backnang.de

Berglen

Frau Boschatzke

Telefon: 07195 9757-10

Mail: gudrun.boschatzke@berglen.de

Burgstetten

Rathaus

Telefon: 07191 9585-0

Mail: rathaus@burgstetten.de

Fellbach

Corona-Reiserückkehrer-Hotline

Telefon: 0711 5851-592

Mail: corona@fellbach.de

Großerlach

Herr Barth

Telefon: 07903 9154-26

Mail: barth@grosserlach.de

Bürgermeister Jäger (Vertretung)

Telefon: 07903 9154-12

Mail: jaeger@grosserlach.de

Kaisersbach

Herr Bauer

Telefon: 0 71 84 / 9 38 38-11

Mail: s.bauer@kaisersbach.de

Kernen im Remstal

Ordnungsamt

Telefon: 07151 4014-114

Mail: bereitschaft@kernen.de

Kirchberg an der Murr

Frau Selig

Telefon: 07144 8375-20 07144 8375-19

Mail: h.selig@kirchberg-murr.de

Korb

Gemeinde

Telefon: 07151 9334-0

Mail (bevorzugt): corona@korb.de

Leutenbach

Herr Fröhlich

Telefon: 07195 189-31

Mail: s.froehlich@leutenbach.de

Frau Schmückle

Telefon: 07195/189-38

Mail: j.schmueckle@leutenbach.de

Murrhardt

Frau Weller

Telefon: 07192 213-124

Mail: l.weller@murrhardt.de

Oppenweiler

Herr Schwinger

Telefon: 07191 484-31

Mail: pschwinger@oppenweiler.de

Frau Budweiser (Vertretung)

Telefon:07191 484-34

Mail: abudweiser@oppenweiler.de

Plüderhausen

Die Gemeinde konnte bislang keine Angaben zu Ansprechpartnern machen. Anbei die zentralen Kontaktmöglichkeiten:



Telefon: 07181 8009-0

Mail: info@pluederhausen.de

Remshalden

Frau Hoffmann

Telefon:07151 9731-1310

Mail: l.hoffmann@remshalden.de

Herr Groeger (Vertretung)

Telefon: 07151 9731-1320

Mail: m.groeger@remshalden.de

Frau Irion (Vertretung)

Telefon: 07151 9731-1300

Mail: m.irion@remshalden.de

Rudersberg

Frau Siegle

Telefon: 07183 3005-20

Mail: n.siegle@rudersberg.de

Schorndorf

Frau Pulzer

Telefon: 07181 602-3120

Mail: jessica.pulzer@schorndorf.de

Schwaikheim

Frau Klingelhöfer

Telefon: 07195 582-44

Mail: franziska.klingelhoefer@schwaikheim.de

Spiegelberg

Herr Schäfer

Telefon: 07194 9501-0

Mail: corona@gemeinde-spiegelberg.de

Sulzbach an der Murr

Frau Diener

Telefon: 07193 51-35

Mail: s.diener@sulzbach-murr.de

Urbach

Herr Grockenberger

Telefon: 07181 8007-36

Mail: grockenberger@urbach.de

Waiblingen

Bürgerbüro

Telefon: 07151 5001-2577

Mail: corona-einreise@waiblingen.de

Außerdem gibt es ein Online-Formular

Weinstadt

Ordnungsamt

Telefon: 07151 693-210

Mail (bevorzugt): infektionsschutz@weinstadt.de

Weissach im Tal

Herr Sczuka

Telefon: 07191 3531-19

Mail: maximilian.sczuka@weissach-im-tal.de

Welzheim

Frau Widmann

Telefon: 07182 8008-16

Mail: widmann@welzheim.de

Winterbach

Frau Klafs

Telefon: 07181 7006-51

Mail: k.klafs@winterbach.de