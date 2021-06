Die Erholung auf dem Arbeitsmarkt im Rems-Murr-Kreis hält weiter an. Bereits den vierten Monat in Folge verzeichnet die Waiblinger Arbeitsagentur einen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk. Die Arbeitslosenquote sank zum Vormonat um 0,2 auf 4,2 Prozent. Auch im Vergleich zum Mai letzten Jahres ist ein Abbau der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen (- 465 Personen). Die Quote lag vor einem Jahr bei 4,4 Prozent.

In den letzten vier Wochen meldeten sich 651 Männer und Frauen