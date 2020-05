Die Gewerbeaufsicht im Rems-Murr-Kreis wird in den nächsten Tagen und Wochen ihr Augenmerk besonders auf den Arbeitsschutz auf dem Bau und an den Supermarktkassen legen. Das baden-württembergische Umwelt- und Wirtschaftsministerium hat angekündigt, die Gewerbeaufsicht darauf auszurichten, „den Betrieben sowohl in der aktuell schwierigen Phase als auch im Prozess des Wiederanfahrens nach dem ‚shutdown‘ stärker unterstützend zur Seite zu stehen“, hieß es in einer Pressemitteilung