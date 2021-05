Arztpraxen bleiben auf Astrazeneca-Impfstoff sitzen. Deshalb gab es am Mittwoch (5.5.2021) eine Sonderimpfaktion in Pforzheim. Etwas ähnliches zieht nun der in Oppenweiler niedergelassene Hausarzt und Pandemiebeauftragte des Rems-Murr-Kreises, Dr. Jens A. Steinat, mit Kolleginnen und Kollegen am kommenden Samstag, 8. Mai, durch. Womöglich sogar auch noch am Sonntag, 9. Mai, wenn der Impfstoff ausreicht.

„Ich kenne die Aktion in Pforzheim und die Kolleginnen, die daran beteiligt sind.