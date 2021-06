Auch am Mittwoch (23. Juni): Gewitter-Warnung für den Rems-Murr-Kreis und Stuttgart

Auch für Mittwoch, den 23. Juni, gibt es eine Gewitter-Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Rems-Murr-Kreis und das Stadtgebiet Stuttgart.

"Am Nachmittag und Abend entwickeln sich örtlich schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel bis 5 cm oder Hagelansammlungen sowie schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10)", teilt der DWD mit. Die Warnung gilt vorläufig von 13 bis 23 Uhr. Vereinzelt können in den Gewittern auch orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) auftreten. In der ersten Nachthälfte lässt die Unwettergefahr dann allmählich nach.