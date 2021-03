Die Infektionszahlen steigen, der Rems-Murr-Kreis hat die Inzidenz von 50 gerissen. Die Schulen machen dennoch für immer mehr Schülerinnen und Schüler auf. Das Landesgesundheitsamt zählt in ganz Baden-Württemberg seit Sommerferienende, also seit dem 14. September 2020, 352 Covid-19-Ausbrüche in Schulen mit insgesamt 1716 Corona-Infektionen. Seit dem 28. Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt außerdem 18 Ausbrüche an baden-württembergischen Schulen mit insgesamt 104 Infektionsfällen