Zum Tatvorwurf des versuchten Totschlags an seiner Ehefrau und Mutter seiner acht Kinder schweigt er sich aus, Zeugenaussagen jedoch kommentiert er immer wieder: Im Stuttgarter Landgerichtsprozess gegen den 35-jährigen Iraker, der am Winnender Schulzentrum versucht haben soll, seine Frau mit einem abgebrochenen Flaschenhals zu erstechen, brach die 18-jährige Tochter in Tränen aus.

Als Tochter hätte die 18-jährige Auszubildende nichts zu der vermeintlichen Tat ihres Vaters an ihrer