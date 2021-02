Einkaufen in Supermärkten und Essensabholung bei Restaurants oder Fastfood-Läden ist seit diesem Donnerstag (11.02.) in Baden-Württemberg auch nach 20 Uhr wieder erlaubt. Ein Gerichtsbeschluss zur Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre (20 bis 5 Uhr) macht dies möglich. Welche Geschäfte machen in unserem Landkreis von der Möglichkeit Gebrauch, nun abends wieder länger geöffnet zu haben?

Dies vorneweg: Die Inzidenz der Infizierten pro 100.000 Einwohner im Rems-Murr-Kreis liegt unter