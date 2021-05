Arztpraxen bleiben auf Astrazeneca-Impfstoff sitzen. Deshalb gab es am Mittwoch (5.5.2021) eine Sonderimpfaktion in Pforzheim. Etwas Ähnliches mit Unterschieden im Detail zieht an diesem Wochenende (8./9.5.) das in Oppenweiler niedergelassene Ärzte-Ehepaar Dres. Jens und Daniela Steinat durch. Alle Termine sind ausgebucht (Stand: Freitagmorgen, 7.5.). "Wir haben 48 Termine vergeben und werden am Samstag, 15. Mai, einen Zusatztermin mit weiteren 24 Dosen anbieten, aber auch diese Termine sind