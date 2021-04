Rund 250 neue Maßnahmen werden demnächst in Baden-Württemberg begonnen, bezahlt durch das Straßenerhaltungsprogramm des Landes. Dafür investiert das Land rund 150 Mio. Euro. Im Rems-Murr-Kreis stehen an der B 14 die Instandsetzung von drei Brücken bei Fellbach und Winnenden sowie die Instandsetzung der Zipfelbachbrücke bei Winnenden an. Im Streckenabschnitt der L 1115 zwischen Aspach und Backnang wird eine Fahrbahndeckenerneuerung sowie abschnittsweise eine Belagserneuerung auf dem parallel