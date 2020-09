Die Bauarbeiten an der B 29 bei Endersbach in Fahrtrichtung Stuttgart sind fertiggestellt. Ab Mittwochmittag punkt 12 Uhr, teilt das Landratsamt mit, können wieder beide Fahrbahnen befahren werden. Das ist zwei Tage früher als ursprünglich geplant. Allerdings gilt in dem Bereich, in dem die neue Schutzwand zum Gelände des anliegenden Gewerbegebiets aufgebaut worden ist, noch 24 Tage lang ein Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde.

Der Grund: Der Beton der Schutzwand, die Autos und