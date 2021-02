Der Landkreis hat es nach intensiven Diskussionen mit dem Sozialministerium geschafft, seinen älteren Bewohnern ein zusätzliches regelmäßiges Kontingent an Biontech-Impfstoff zu sichern, und: Dieses wird sogar vor Ort in den Städten und Gemeinden und nicht mehr nur in der Rundsporthalle Waiblingen verimpft. Möglich macht dies ein mobiler Arztpraxis-Truck des DRK-Bundesverbandes, der zwecks seiner künftigen Verwendung kurzerhand in Impftruck umgetauft wurde. Der Stress mit der zentralen