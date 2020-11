Gut lesbare Schrift, eine Funktion zum Vorlesen, Informationen in Gebärden- und in Leichter Sprache - so sollten die Internetseiten der Städte und Gemeinden rechtskonform gestaltet sein. Doch weit gefehlt. Auf den meisten kommunalen Portalen im Rems-Murr-Kreis fehlt die Erklärung zur Barrierefreiheit. Diese ist seit 23. September Vorschrift. Begründet wird der Verzug mit der Corona-Krise. Doch die Vorgaben sind seit 2018 bekannt.

Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden ist längst