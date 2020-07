Im Wieslauftal läuft es auf emissionsfreie Wasserstoff-Züge hinaus. Die Verbandsversammlung hat am Mittwoch den Sachstandsbericht zur Zukunft des „Wiesels“ zur Kenntnis gekommen. Für Beschlüsse ist es freilich zu früh. Doch schon heute ist klar, dass die Fahrzeughalle in Rudersberg umgebaut und erweitert sowie eine Wasserstofftankstelle errichtet werden muss. Zudem müssen neue Züge gekauft werden. Dem Verkehrsverband Wieslauftalbahn stehen in naher Zukunft erhebliche Investitionen ins