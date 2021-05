Die Straße zwischen Spiegelberg und Vorderbüchelberg ist ein ausgesprochen attraktives Revier für Biker, die auf Kurvenhatz gehen. Auf Youtube finden sich Videos von Motorradfahrern, die dies in 2:57 Minuten dokumentieren und zeigen, wie sie das etwa fünf Kilometer lange Kurvengeschlängel beherrschen. Aber nicht alle Biker kommen unversehrt in Vorderbüchelberg an.

Am Abend des Gründonnerstags hat sich auf der Strecke ein 19-Jähriger schwer verletzt, der von Vorderbüchelberg in