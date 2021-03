Die Generalstaatsanwaltschaft München hat dieser Tage beim Landgericht München I Anklage gegen elf Angeschuldigte erhoben, die in den Jahren 2016 bis 2018 das Ziel verfolgt haben sollen, die in Deutschland seit dem Jahr 2000 verbotene rechtsextreme Organisation „Blood & Honour“ fortzuführen. Unter den Angeschuldigten befindet sich auch ein in der Szene einschlägig bekannter Mann aus Fellbach – das hat die Generalstaatsanwaltschaft auf unsere Nachfrage hin bestätigt.

Die Anklage