Der Corona-Ausbruch in der Station 21 des Klinikums Winnenden wird von der britischen Mutante bestimmt. Doch: „Alle betroffenen Personen haben keine oder nur leichte Symptome“, sagte Christoph Schmale, Pressesprecher der Rems-Murr-Kliniken am Freitag. Intensive Folge-Testungen haben zwei weitere Infizierte offenbart. „Derzeit haben wir acht infizierte Patienten identifiziert, die auf unsere Infektionsstation verlegt wurden. Die fünf infizierten KDS-Mitarbeiter befinden sich in häuslicher