Die Reiseveranstalter gehören zu denen, die am meisten unter dem Corona-Lockdown gelitten haben. Besonders hart traf es wiederum die Reisebusunternehmen. Busreisen sind nun unter Infektionsschutz-Auflagen seit 15. Juni wieder erlaubt. Die Lage ist dennoch weiter dramatisch. Neubuchungen lassen auf sich warten – doch jetzt gibt’s zumindest einen Lichtblick: 40 Millionen Euro an Finanzhilfen hat das Land Baden-Württemberg den Bustouristik-Unternehmen zugesagt. Am Dienstag stimmte das