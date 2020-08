Auf dem Kartoffelacker gibt’s keinen Schatten. Und die Sonne brennt. Es ist so heiß. Die Erde staubt. Aber die Kartoffeln müssen raus. Erstens ist’s einfach so weit. Und zweitens hat der Pilz, die Krautfäule, doch recht schlimm zugeschlagen: Das Kräutich in den Reihen sieht arg schnurzelig aus. Wenn sich das die Stängel runter gen Knolle zieht, dann ist die Ernte futsch.

Und so hat Lothar Maier, „Chefagriculteur“ vom „Äbira-Prodschegt“-Team, Schwaikheimer Wengerter und rund ums Dorf