„Schneller!“, schreit Lothar Maier gegen den Treckerlärm an. Und: „Kriaget d’ Finger net nei!“ Charlotte „Charly“ Ulrich und Kathrin Haller müssen aus den Schütten vor ihnen Kartoffeln rausholen und in den Drehteller einlegen. Von dem aus fallen die Knollen dann durch ein Rohr, das eine Furche in den Ackerboden zieht, in die Erde. Direkt daneben häufeln zwei schräg gestellte Räder die Krume etwa 15 Zentimeter hoch über die Kartoffeln. Und obwohl Lothar Maier so langsam fährt, dass sein