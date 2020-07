Am Ende dieser mehr als vier Stunden Schufterei wird’s richtig feierlich. Alle, die in brütender Hitze auf dem Schwaikheimer Kartoffelacker in der zugegebenermaßen sensationell feinkrümeligen Erde gebuddelt, die sich so oft gebückt haben, dass sie aufgehört haben mitzuzählen, strecken erledigt alle viere von sich. Der Baum vom Stückle nebenan spendet Schatten, Charlotte „Charly“ Ulrich schenkt reihum kühlen Sekt in Pappbecher, und „Chefagriculteur“ Lothar Maier gibt erstens strahlend zu,