Die Corona-Statistiken am Wochenende waren erneut niederschmetternd. Schon am Samstag betrug die Inzidenz 241, also die Zahl der Neuinfizierten der letzten sieben Tage, aufsummiert und, der besseren Vergleichbarkeit wegen, auf 100000 Einwohner umgerechnet. Der bisherige Höchstwert war am 15. Dezember und lag bei 243. Doch nun ist auch dieser Wert überholt: Der Rems-Murr-Kreis meldet am Sonntagabend eine Inzidenz von 246, der historisch höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der