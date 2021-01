Der Rems-Murr-Kreis ist kein Risikogebietmehr. Die Coronaampel ist am Samstag (30.01.) von Rot auf Gelb gesprungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfizierten je 100 000 Einwohner, lag am Samstag und Sonntag seit Oktober erstmals unter der Marke von 50.

Auswirkungen fürs tägliche Leben hat die gelbe Coronaampel keine: Die Corona-Verordnung samt Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen gilt für das ganze Land - und nicht nur einzelne Kreise. Im Land (Inzidenz 74)