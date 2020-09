Das neue Schuljahr ist erst eine Woche alt und schon gab es Corona-Alarm an beiden Schorndorfer Gymnasien: Am Max-Planck-Gymnasium musste eine zehnte Klasse am Montag vorsorglich zu Hause bleiben, nachdem der Vater eines Schülers positiv auf das Virus getestet wurde.

Montagmittag um kurz nach 12 Uhr konnte Schulleiter Markus Wasserfall dann Entwarnung geben: Der Corona-Test des Schülers ist negativ. Die Klasse, die noch am Sonntag informiert wurde, kann also wieder