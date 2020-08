Wer sehenden Auges in ein Corona-Risikogebiet reist, gefährdet nicht nur seine und die Gesundheit anderer, sondern könnte bei seiner Rückkehr auch Lohneinbußen in Kauf nehmen müssen, für die Zeit, die er in Quarantäne muss.

Wer ohne Symptome ist, bekommt gewöhnlich keine Krankschreibung und befindet sich in behördlich angeordneter Quarantäne. Dann wäre der Arbeitgeber eh nicht für eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zuständig, sondern könnte für den Arbeitnehmer eine