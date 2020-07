Der Berufsalltag während des coronabedingten Lockdowns war eine krasse Zeit für Stephanie Fox. „Man kommt schon ins Grübeln“, sagt die Busfahrerin aus Welzheim. „Als es mit Corona anfing, waren so viele Fragen offen. Darf ich den Fahrgästen die Tickets in die Hand geben? Dürfen Fahrräder mit in den Bus? Und als die Leute schließlich nur noch hinten einsteigen durften, da verliert man im wahrsten Sinne den Kontakt zu den Menschen. Kein guten Morgen mehr, kein Smalltalk mehr. Das fehlte aber