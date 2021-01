Wirkt er nun eigentlich, der Lockdown, der am 16. Dezember in Kraft getreten ist? Auch wenn einiges darauf hindeutet – eine glasklare Antwort gibt es nach wie vor nicht. Zu mysteriös sind die Phänomene, die sich derzeit beobachten lassen: Während im Rems-Murr-Kreis die Infektionszahlen fulminant sinken, sieht es in der direkten Nachbarschaft irritierend anders aus ... Zunächst aber die wirklich gute Nachricht: Die Inzidenz – Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen – ist im