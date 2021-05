Die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis schwankt zwar ein bisschen hin und her, so richtig große Sprünge – gewünscht ist nach unten – tut sie aber nicht. Lag der Wert am Freitag noch bei 207 innerhalb einer Woche Infizierter auf 100 000 Einwohner, rutschte er am Samstag auf 208. Am Sonntag sank die Zahl dann wieder um drei Punkte auf 205. Müßig, daran zu erinnern, dass die Zahlen am Wochenende stets mit Vorsicht zu genießen sind: Es wird weniger getestet und manches Testergebnis kommt auch später