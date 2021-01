Oft mussten wir in den vergangenen Monaten Hiobsbotschaften rund um Corona verkünden - aktuell aber gibt es, was das Infektionsgeschehen im Rems-Murr-Kreis betrifft, bemerkenswerte und höchst erfreuliche Neuigkeiten: Man muss lange zurückblicken, um auf so niedrige Ansteckungszahlen zu stoßen wie in den vergangenen vier Tagen.

Zunächst ein Blick auf die sogenannte Inzidenz – Neu-Ansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Sie liegt aktuell nur noch bei 81