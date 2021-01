Die Corona-Lage im Rems-Murr-Kreis lässt sich sicher nicht als entspannt bezeichnen – aber es geht in die richtige Richtung. Antworten auf einige oft gestellte Fragen; unter anderem: Wo sind die Hotspots im Landkreis, wo die fast virenfreien Oasen? Es gibt eine Gegend, in der die Gefahr, sich anzustecken, besonders groß ist - doppelt so hoch wie in den am wenigsten betroffenen Orten ... (Datenstand für alle folgenden Berechnungen: 24. Januar, 17.30 Uhr).

Corona, Frage 1: