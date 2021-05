Wäre es nicht dringend notwendig, Kinder und Jugendliche gegen Corona zu impfen? Dann wäre das Infektionsrisiko in dieser bisher mit am ärgsten gebeutelten und reglementierten Gruppe eliminiert. Endlich könnten die Jungen und Jüngsten wieder Freunde treffen, in die Schule gehen, Sport treiben. Sollte man die Kinder und Jugendlichen daher nicht sogar priorisieren, sie vor so manchem Erwachsenen impfen?

Man erzählt sich, dass Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis diesem Impfbegehr schon