Ächzend und knirschend zuckelt sie voran: die Corona-Impfkampagne in Deutschland. Aber wo steht der Rems-Murr-Kreis im Vergleich? Wo kriegt man am schnellsten Termine? Ergibt es derzeit überhaupt Sinn, wegen eines Termins in der Waiblinger Rundsporthalle die 116 117 anzurufen? Antworten auf diese und andere zentrale, oft gestellte Fragen im kompakten Überblick.

Wie viele Menschen wurden bislang im Rems-Murr-Kreis geimpft?

Stand 27. Januar mittags waren es 2770.