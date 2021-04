Ab Juni will das Bundesgesundheitsministerium die Corona-Impfungen auf die Betriebsärzte ausweiten. In Baden-Württemberg laufen Anfang Mai Modellprojekte in Betrieben an. Kärcher und Stihl wären sofort bereit, mitzumachen. Pläne für eigene Impfstraßen und Impfzentren sind schon entworfen. Sind die beiden Unternehmen von Anfang an mit dabei?

„Wir würden uns gerne an einem Impf-Modellprojekt beteiligen“, sagt Anouk von Hochmeister von der Marketing- und Kommunikationsabteilung des