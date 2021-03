Im zweiten Quartal, also spätestens ab April soll sich die Impfstoffverfügbarkeit auch in Baden-Württemberg deutlich verbessern. Um sich darauf einzustellen und die Impf-Infrastruktur nach und nach in die Fläche aufrollen zu können, ist diese Woche ein Pilotprojekt gestartet: Corona-Schutzimpfungen in ausgewählten Arztpraxen. Im Rems-Murr-Kreis beginnen zwei Praxen in Oppenweiler an diesem Mittwoch (10.3.) mit Impfungen vor Ort. Darunter ist die Praxis des Kreis-Pandemiebeauftragten Dr. Jens