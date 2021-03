60- bis 70-mal mindestens, sagt Walter Stollsteimer, habe er die Nummer 116 117 angerufen. Seit Anfang des Jahres hängt er an der Strippe. Seit über diese Nummer Termine für die Impfungen gegen das Coronavirus vergeben werden. Vergeben werden sollen. Walter Stollsteimer hat noch keinen. Dabei ist er 87 Jahre alt, zählt also ganz ohne Frage zu den Menschen, deren Schutz oberste Priorität hat. Hinzu kommt, dass der Schwaikheimer schwer krank ist. In Folge dieser Erkrankung ist auch sein