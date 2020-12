Die Arbeiten zur Einrichtung des Corona-Impfzentrums in der Waiblinger Rundsporthalle beginnen. Erste Vorbereitungen sollen schon an diesem Wochenende laufen. Derweil hat die Bundesregierung endlich eine Impf-Verordnung erlassen und priorisiert zu impfende Personen-Gruppen festgelegt. Was bedeutet dies alles für Impfwillige im Rems-Murr-Kreis? Ab wann kann man sich wo impfen lassen?

Das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises hat am Freitag (18.12.) einen Aufruf gestartet: „Zusammen