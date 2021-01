Der Start der Corona-Impfungen hat sich nicht nur verspätet, sondern stottert immer noch gewaltig. Aufgrund von Impfstoff-Engpässen wurde auch das Land Baden-Württemberg in seinen ehrgeizigen Impfplänen ausgebremst. Erst Ende Dezember sind die neun Zentralen Impfzentren (ZIZ) in Baden-Württemberg, darunter zwei in Stuttgart (Robert-Bosch-Krankenhaus und Katharinen-Hospital in der Liederhalle) sowie eines in Rot am See im Landkreis Schwäbisch-Hall, gestartet.

Geimpft werden vorerst nur