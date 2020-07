Was ist das für eine Krankheit, was richtet sie im Körper an? Ärzte und Pflegekräfte in Winnenden und Schorndorf haben Bestürzendes erlebt in den vergangenen Monaten; auch Empörendes. Und Beglückendes. Corona in den Rems-Murr-Kliniken: Der Pfleger Stefan Gräter, 56, und die Oberärztin Dr. Jutta Franz, 43, erzählen.

Der Schrecken: Die verstörenden Tücken von Corona aus medizinischer Sicht

Der Patient kam zu Fuß in die Notaufnahme, er fühlte sich nicht gut, aber er konnte