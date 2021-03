Der Rems-Murr-Kreis gehört zu einer seltenen Art: Er ist im gesamten Großraum Stuttgart und in der weiteren Nachbarschaft einer von zwei Landkreisen, in denen das Corona-Infektionsgeschehen vergleichsweise noch kontrollierbar erscheint. Auch der Vergleich mit der landes- und der bundesweiten Situation offenbart: Die Lage an Rems und Murr ist nachgerade rätselhaft gut.

Corona: Chaos in Schwäbisch Hall, Drama im Hohenlohe-Kreis

Die Inzidenz – Neuansteckungen pro 100 000