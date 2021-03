Corona-Inzidenz am Donnerstag (11. März): Was das für den Rems-Murr-Kreis bedeutet

Das wird absehbar noch ordentlich Verwirrung stiften: Die neue baden-württembergische Corona-Verordnung macht es stark von der Inzidenz abhängig, was in einem Landkreis erlaubt ist und was nicht. Der Schlüsselwert: Wenn es in einem Kreis weniger als 50 Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt, dann bleibt es beim großen Öffnungsprogramm.

Am Donnerstag (11.03.) liegt die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis bei 45. Er gehört damit zur Minderheit derjenigen baden-württembergischen Landkreise, die stabil unter 50 liegen.

Folgendes gilt bei einer vergleichsweise geringen Inzidenz unter 50:

Der Einzelhandel darf ohne Terminvereinbarungs- und Dokumentationspflicht öffnen.

Dasselbe gilt für Museen, Galerien, Zoos und Gedenkstätten.

Auf Sportanlagen im Freien dürfen nicht nur Kinder, sondern allgemein Gruppen von bis zu zehn Personen Sport treiben, sofern sie ihn „kontaktarm“ ausüben.

Mit seiner Inzidenz von 45 laviert der Rems-Murr-Kreis allerdings hart an der 50er-Kante entlang – es ist gut möglich, dass im Lauf der kommenden Tage die Schwelle überschritten wird.

Sollte es dazu kommen, greift folgende Regel: Zunächst darf der Einzelhandel dennoch weiter voll öffnen – erst, wenn die Inzidenz drei Tage lang in Folge über 50 bleibt, kommt es zu Einschränkungen. Und dann gilt Folgendes: