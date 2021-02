Die Pandemie-Lage scheint sich im Rems-Murr-Kreis und auch landesweit zu beruhigen. Die Rems-Murr-Kliniken versorgen aktuell „nur noch“ 24 Covid-19-Patienten, davon sieben Patienten auf der Intensivstation. Vier Patienten davon werden beatmet. Laut Divi-Intensivbett-Register betrug am 1. Februar der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der belegten Intensivbetten in den Krankenhäusern Baden-Württembergs 16,2 Prozent. 326 von 2439 Intensivbetten seien gar nicht belegt. In absoluten