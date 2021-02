Der Frust, der Zorn, sie drängen jetzt aus ihm heraus – aber bestimmt ist er nicht der Einzige, dem es so geht. Hören wir also zu, wie sich da einer Luft verschafft, stellvertretend für viele: Der Software-Unternehmer und Tennisfunktionär Detlef Held aus Waiblingen erzählt von seiner ratlosen Verzweiflung über die am 10. Februar beschlossene Lockdown-Verlängerung. Dazu: Einordnungsversuche unserer Redaktion.

Nein, sagt Held, er gehe nicht zu Querdenker-Demos. Als im Frühjahr die