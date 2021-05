Die Inzidenz sinkt, die Impfquote steigt. Es sieht so aus, als hätten wir das Schlimmste hinter uns. Zeit für eine Zwischenbilanz: Was lief gut – und lagen die Kritiker der Corona-Politik nicht doch im einen oder anderen Punkt richtiger, als die Mehrheit sich bislang eingestehen will?

Corona und Todesfälle: Ein Teil der Wahrheit

Das wuchtigste Argument dafür, dass die deutsche Lockdown-Politik im Grundsatz richtig war, sind die grauenhaft harten Zahlen. Blick auf unsere