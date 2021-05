Die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis ist übers Wochenende weiter gesunken. Sie liegt jetzt (Stand 16. Mai) bei 118. Was vor allem Hoffnung macht, ist die Lage in den großen Städten und Gemeinden vor den Toren Stuttgarts – die Gegend um Fellbach und Waiblingen war während der Pandemie meist besonders stark betroffen. Derzeit sieht es in anderen Gegenden des Landkreises viel heikler aus.

Das Maß aller Dinge in dieser Pandemie ist die sogenannte Inzidenz: die Zahl der Neu-Infektionen binnen