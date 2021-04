Die Schulen im Rems-Murr-Kreis werden am Montag wohl nur noch Fernunterricht machen können. Dafür dürfen die Rems-Murr-Bürger vermutlich ab Samstag oder Sonntag abends bis 22 Uhr draußen bleiben. Das Ansteckungsgeschehen am Hotspot Welzheim scheint derweil auch auf Alfdorf überzuschwappen. Und wie ist die Lage in den Rems-Murr-Kliniken? Der geballte Überblick zur Situation.

Thema 1: Corona, Fernunterricht, Ausgangssperre

Am Samstag, 24. April, soll die neue, an die