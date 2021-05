Die Frage, die derzeit (Stand 13. Mai) viele umtreibt: Ist der Rems-Murr-Kreis auf einem guten Weg Richtung Inzidenz 100? Diese Schwelle zu unterschreiten, ist von großer Bedeutung, weil dann viele Regel-Lockerungen in Kraft treten; unter anderem würde die Ausgangssperre aufgehoben. Aber passt die Richtung momentan? Die Kurzantwort lautet: jein. Was dafür, was dagegen spricht: der Überblick.

Der Weg zur Inzidenz 100: Erstens, die Vogelperspektive

Betrachtet man die