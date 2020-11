Corona: Schnelltests für Klinikbesucher

Die Rems-Murr-Kliniken ermöglichen weiterhin die Besuche bestimmter Patientengruppen, da für diese ein persönlicher Kontakt von außerordentlich großer Bedeutung ist. Zugleich soll aber die Sicherheit für alle Patientinnen und Patienten, Besucher und Mitarbeiter weiter erhöht werden. Deswegen erhalten Besucher von stationären Patienten der Rems-Murr-Kliniken in folgenden Fällen ab Mittwoch, den 25. November, vorab einen kostenfreien Antigentest:

Begleitung von Patienten in lebensbedrohlichen Zuständen

Begleitperson bei Kindern

Begleitperson zur Entbindung und nach der Geburt

Begleitung in die Notaufnahme, wenn notwendig

Begleitung bei vom behandelnden Arzt begründeten Ausnahmen.

Besucher können sich ab Dienstag, 24. November, direkt an eine Hotline wenden, um einen Testtermin zu vereinbaren: Telefon 0 71 95/59 15 77 75. Diese nimmt von 8 bis 16 Uhr Anmeldungen entgegen. Das Testzentrum wird vorerst für beide Standorte der Rems-Murr-Kliniken, also für Winnenden und Schorndorf, in Winnenden eingerichtet. Besucher sollten selbstverständlich körperlich gesund sein.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage im Rems-Murr-Kreis, der Risikobewertung der Weltgesundheitsorganisation und des Robert-Koch-Instituts passen die Rems-Murr-Kliniken ihre Besucherregelung ständig an die aktuelle Situation an.