Alles ächzt unter Corona, den Einschränkungen, den geschlossenen Schulen, Kitas, Läden. Jetzt endlich soll’s an der einen und anderen Stelle wieder losgehen mit dem Leben. Deshalb gibt’s ab Montag Schnelltests für Lehrerinnen und Lehrer und Betreuungspersonal in Kitas. Damit dies reibungslos und so schnell wie möglich abläuft, ist schon seit Sonntag ein Online-Portal geschaltet. Hier dürfen sich all jene anmelden, die eine Berechtigung dazu haben. Neben jenen aus Schulen und Kindergärten