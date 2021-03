Das Gerücht: In einem Altenheim im Rems-Murr-Kreis – der Mensch, der das erzählte, nannte uns Name und Ort der Einrichtung – seien in einer einzigen zwölfköpfigen Wohngruppe sieben Leute verstorben, nachdem sie geimpft worden seien. Würde das stimmen, wäre es ein Hammer; unsere Recherche allerdings legt nahe: Das Gerücht ist haltlos. Bilanz einer Spurensuche.

Sieben von zwölf? "Sowas von gar nicht richtig"

Dramatische Geschichten gehören zum permanenten Hintergrundrauschen in