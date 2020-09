Diabetiker gelten als Corona-Risikopatienten. Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) widerspricht: Das könne man nicht so pauschal sagen. Corona und Diabetes kommen derzeit aber auch aus anderen Gründen vermehrt in die Schlagzeilen: Weltweit treten verdächtige Diabetes-Erkrankungen infolge einer Sars-CoV-2-Infektion auf. Ein möglicher Zusammenhang wird erforscht, nicht zuletzt weil Mediziner schon seit langem beobachten, dass bestimmte Viren die insulinproduzierenden Zellen in der